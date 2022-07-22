В Перми увеличили время работы туалетных кабинок на набережной

Фото: администрация Ленинского района Перми

По просьбам жителей, время работы туалетных кабинок на набережной реки Кама увеличили, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района Перми.

Туалеты, расположенные на детской площадке, ежедневно работают в круглосуточном режиме. Теперь так будут работать и туалеты от Соборной площади до Решетниковского спуска. В будние дни время работы туалетных кабинок увеличили - с 10.00 до 00.00.

Напомним, всего на территории набережной функционирует 10 оборудованных туалетных кабинок, есть комнаты матери и ребенка и кабинки для лиц с ограниченными возможностями.

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