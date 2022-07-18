На автобусных маршрутах Перми №108 активировали первые карты единой билетной системы «Тройка»

Фото: permkrai.ru

18 июля на девяти автобусах маршрута №108 «Пермь - аэропорт Большое Савино» активировали работу карты «Тройка». Кроме нее проезд можно оплатить банковской картой, наличными или проездным, сообщает издание «Business Class».

С июля по ноябрь единую билетную систему «СберТройка» запустят на межмуниципальных маршрутах, во всем городском пассажирском транспорте города, а затем она распространится на территории всего Пермского края. Узнать на каком маршруте действует карта поможет специальная информационная наклейка внутри транспорта.

Напомним, пополнить карту «Тройка» можно в любом банкомате Сбербанка или через приложение «Моя Тройка» на устройствах Android.

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