На 18 июля COVID-19 выявили еще у 81 жителя Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 81 жителя Пермского края.

Среди новых зараженных 23 человека в возрасте 60 лет и старше. Так, с начала пандемии в регионе инфицированы 372 448 человек.

Заболевшие были выявлены в 12 территориях Пермского края: в Перми, Березниках, Кунгуре, в Краснокамском, Чусовском, Пермском, Чайковском, Кунгурском, Лысьвенском, Нытвенском, Соликамском и Красновишерском округах.

Скончались от COVID-19 в Прикамье с начала пандемии 8 846 человек.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Усталость после ковида сохраняется у половины людей

Российские ученые провели исследование и выяснили, что даже спустя год после перенесенной болезни сохраняются негативные симптомы у каждого третьего взрослого и каждого каждого десятого ребенка (Подробнее...)