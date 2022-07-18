Экс-сотрудницу УФССП России по Пермскому краю будут судить за коррупцию и мошенничество

Более, чем за четыре десятка коррупционных и мошеннических преступлений будут судить бывшую начальницу Межрайонного отдела УФССП России по Пермскому краю. Их она совершила за полтора года – с февраля 2017 года по июнь 2018 года.

Спектр корыстной деятельности весьма обширен.

Например, следователям удалось установить 38 случаев получения взяток группой сотрудников УФССП.

- Взятки получались различными суммами от 11 тысяч рублей до 1 миллиона рублей за совершение незаконных действий, связанных с обналичиванием денежных средств, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Общая сумма взяток, полученных обвиняемой, составила более 15 миллионов рублей.

Также она участвовала в переводе средств со счетов предприятий по фиктивным документам.

- В частности, совершались действия, связанные с незаконным возбуждением исполнительных производств на основании фальсифицированных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам, - прокомментировали в СУ СКР по Пермскому краю. – Были взысканы с расчетных счетов различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не менее 222 миллионов рублей, которые затем перечислялись на банковские счета различных физических лиц.

Уголовное дело в отношении сотрудницы УФССП передано в суд. На тех, кто передавал взятки, были также возбуждены уголовные дела.