В Перми из-за серьезного размыва грунта закроют Среднюю дамбу

Комиссия по ЧС выявила серьезный размыв грунта на средней дамбе в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Комиссия по ЧС выявила серьезный размыв грунта на средней дамбе в Перми. Ситуация вскрылась, когда 9 июля подрядная организация приступила к ремонту моста через реку Егошиха. В результате было принято решение провести ремонт и укрепить основание под плитами въезда на мост.

Первоначально планировалось, что на период ремонта моста движение транспорта должно было осуществляться по одной полосе движения, но после обнаружения размыва грунта движение по Средней дамбе решили полностью закрыть, а все работы завершить 6 августа, что раньше предполагаемых ранее сроков.

- Объезд аварийного участка возможен по Южной и Северной дамбам, - сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. - На время ремонта изменится путь следования автобусных маршрутов: №4, №36, №55, №63 и №67.

Маршруты №4, №55 и №67 будут следовать по улицам Островского, Южной дамбе, бульвару Гагарина и далее по маршрутам следования. Маршрут №36 – по улице Островского, Северной дамбе, улице Крупской и далее по маршруту следования. Маршрут №63 будет укорочен со стороны микрорайона Крохалева до остановки «Поликлиника имени Пичугина».