Спасатели ищут трех человек в реке Чусовой

tour-beznervov.ru

Сегодня вечером в реке Чусовая со стороны Чусовского городского округа пропали три человека. Оперативной информацией делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Происшествие случилось сегодня в 20:30. К месту происшествия привлечены силы и средства от РСЧС в количестве 19 человек, 10 единиц техники и 3 плавсредств. Из них от МЧС России: 6 человек и 3 единицы техники, 1 плавсредство.

«Информация оперативная, подлежит уточнению. Будет представлена по мере поступления», - отметили спасатели.

UPD: В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на реке пропала семья - муж, жена и ребенок.

- Предварительно установлено, что 16 июля 2022 года мужчина, его супруга и малолетний ребенок, находясь на реке Чусовая в лодке оказались в воде. После этого их местоположение до настоящего времени не известно. Организованы поисковые мероприятия исчезнувших. Следователями с проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверенные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65