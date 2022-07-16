В Перми к 300-летию города появятся семь новых больших граффити

"Линия жизни" появится на двух домах по улице Лодыгина (50/1–50/2)

В Перми к 300-летию города появятся семь новых муралов. Об этом сообщили в Центральном выставочном зале. Граффити появятся в рамках фестиваля «Граффити-Пермь» на домах и строениях нашего города.

Из 19 поданных на рассмотрение эскизов отобрали 7. Темой фестиваля, который проходит уже второй год подряд, стал «Культурный слой». Его можно рассматривать как с исторической и археологической точек зрения, так и с социальной.

"Медведь" (улица Сысольская, 10)

Фото: Центральный выставочный зал

"Ранняя весна на Вышке" (улица Краснофлотская, 29а)

Фото: Центральный выставочный зал

"Гжельская вышивка» (улица Вижайская, 12а)

Фото: Центральный выставочный зал

«Девушка с цветами» (Юрша, 5)

Фото: Центральный выставочный зал

«Создавать» (улица Карпинского, 25)

Фото: Центральный выставочный зал

"Театр матрешек"