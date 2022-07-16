Сестры милосердия снова начали работать в хосписах Перми

Фото: Минздрав Пермского края

В хосписе больницы имени Гринберга возобновлена работа сестричества милосердия. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Помимо сестринского ухода за пациентами с неизлечимыми заболеваниями, добровольцы проводят творческие вечера, устраивают чаепития. На них приглашают музыкантов, поэтов, рукодельниц. Все вместе больные могут вспомнить любимые песни и стихи, порисовать, сделать поделки для родственников или просто поговорить или послушать других, отвлечься от серых больничных будней.

Фото: Минздрав Пермского края

«Хоспис – не традиционная больница, а особое место, где пациентам нужно не только лечение, а гораздо большее: уход, забота, ласковые слова. В осторожной беседе нуждаются и родственники уходящих больных», - отметила заведующая отделением хоспис ГКБ им. С.Н. Гринберга Светлана Окулова.

И поэтому сестричество неоценимо поддерживает хоспис. Сестры знают о нуждах каждого, знакомятся с семьями уходящих больных и ко всем могут найти подход, умеют поддержать в самые мрачные минуты.

Сейчас в хосписе работают 12 сестер-добровольцев. Они каждый день навещают больных.

Фото: Минздрав Пермского края

«Каждый день мы навещаем больных и видим, как они уходят. Наша задача в сотрудничестве с медиками максимально поддержать больного, наполнить оставшуюся часть его жизни любовью, заботой и приятными событиями, не позволять ему «погружаться» в болезнь», - рассказывает старшая сестра сестричества Наталия Лазаренко.

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