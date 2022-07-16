Пермская мэрия продает бывшую школу-интернат и детский лагерь

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Перми выставила на торги по приватизации восемь объектов. Подробности сообщает Business Class. В списке есть и имущественный комплекс, и детский лагерь и различные нежилые дома в районах Перми.

Первый лот - бывшая школа-интернат на улице Капитана Пирожкова, 37 в Закамске. В лот входят здания учебного, спального и хозяйственного корпусов, столовой, которые ныне пустуют. Торги состоятся 15 августа. Общая стоимость объекта – 105 млн руб.

Помимо этого, есть еще семь лотов. Например, здание площадью 73,6 квадратов расположено по Малой Ямской, 9а. Стоимость объекта – 2,4 млн руб.

Еще один лот расположен по улице Волочаевской, 5. Его площадь - 3,6 тыс. квадратов, цена – 20,5 млн руб.

В микрорайоне Химики, 96 выставлены на торги здания детского лагеря: спальный корпус, баня, бассейн. Площадь объекта – 358 квадратов, а стоит он 16,5 млн руб.

По улице Сибирской, 12 продаются нежилые помещения площадью 61 квадрат. Их оценили в 1,3 млн руб.

В микрорайоне Гайва по улице Вильямса, 12 продаются нежилые помещения площадью 333 квадрата. Их цена - 4,2 млн руб.

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