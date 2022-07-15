В Прикамье продлили временное ограничение на посещение лесов

Фото: МЧС Пермского края.

С 16 по 18 июля жителям Пермского края запрещается посещать леса на территориях Вайского, Колвинского, Чердынского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Октябрьского лесничеств.

- Жителям запрещено посещать леса, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования. Также нельзя разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий, - уточнили в Минлесхозе.

В Минприроды добавили, что данные меры приняты для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой и установившимся 4-м классом пожарной опасности.

Кстати, накануне пермские пожарные отправились на помощь своим коллегам в Республику Коми. Там сейчас бушуют лесные пожары. По состоянию на 15 июля на территории Республики зарегистрировано более 80 лесных пожаров на площади 2 591 гектаров.

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