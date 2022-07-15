Олег Жданов покинет пост президента Пермской ТПП

Фото: permtpp.ru

Олег Жданов уйдет с поста президента Пермской Торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает «В курсе.ру».

Покинет свой пост Олег Жданов осенью, на это время запланирован съезд ПТПП. На нем и произойдет перезагрузка органов управления.

По словам Олега Жданова, пять лет, которые он провел во главе ПТПП, довольно значимый срок.

«Мои пять лет истекают во время этого съезда. Дальше должна быть процедура выдвижения кандидатов и голосование. Процедура выдвижения проведена, мы ее сделали, совет выдвинул кандидатуру Вячеслава Белова на должность президента. Я, скорее всего, планирую остаться работать в составе совета палаты как общественно-коллегиального органа, но не выполнять профессиональные функции», - отметил президент ПТПП.

О дальнейших планах президента Пермской ТПП пока ничего неизвестно, однако он подчеркнул, что не планирует связывать свою деятельность с органами власти.

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