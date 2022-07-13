Пермская Госинспекция труда проверяет экономический факультет ПГНИУ

Фото: Павел МАРТИНЧИК
Краевая инспекция труда проверяет нарушение трудовых прав педагогов кафедры предпринимательства и экономической безопасности экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.
- Инспекцией направлен запрос о предоставлении локальных актов регулирования труда педагогических работников, в том числе по вопросу порядка определения учебной нагрузки, порядка оформления трудовых отношений, с лицами замещающие должности педагогических работников, - сообщает пресс-служба организации.
По результатам анализа сотрудники краевой Госинспекции примут решение о мерах реагирования. В настоящее время жалобы по данной теме от работников ПГНИУ не поступали.
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