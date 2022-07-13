У пермского отделения Русского географического общества новый председатель

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Декан географического факультета, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Андрей Зайцев стал председателем пермского отделения Русского географического общества (РГО). Его избрали 7 июля на общем собрании членов краевого филиала РГО.

Согласно уставу, председатель избирается сроком на шесть лет. Андрей Зайцев будет управлять пермским отделением РГО два года. Итоги работы он представит в 2024 году на фестивале «Геофест».

Напомним, местное РГО основали в 1954 году и сейчас оно насчитывает более 200 человек. Многие преподаватели географического факультета ПГНИУ являются членами РГО и активно принимают участие в его развитии. Ранее более 25 лет региональным отделением руководил профессор кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ Николай Назаров.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кунгурская лесостепь может стать особо охраняемой природной территорией

Русское географическое общество просит главу минприроды России оценить обстановку (Подробнее...)