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Происшествия13 июля 2022 11:10

Очевидцы на видео сняли пермяка, который тонул на середине Камы

ЧП произошло в районе Закамска
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Скриншот видео.

Скриншот видео.

На тревожный телефон в Перми поступило сообщение о том, что заплывший на середину Камы человек отчаянно зовет на помощь. На выручку ему отправили катер спасателей.

Тонущий не переставал кричать до тех пор, пока ему не бросили спасательный круг. Горе-пловца передали бригаде «скорой помощи» - выяснилось, что кроме сильного опьянения у 53-летнего пермяка травмирована голова. Он не смог объяснить, где мог разбить ее до крови.

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