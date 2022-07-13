Очевидцы на видео сняли пермяка, который тонул на середине Камы

Скриншот видео.

На тревожный телефон в Перми поступило сообщение о том, что заплывший на середину Камы человек отчаянно зовет на помощь. На выручку ему отправили катер спасателей.

Тонущий не переставал кричать до тех пор, пока ему не бросили спасательный круг. Горе-пловца передали бригаде «скорой помощи» - выяснилось, что кроме сильного опьянения у 53-летнего пермяка травмирована голова. Он не смог объяснить, где мог разбить ее до крови.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65