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Происшествия13 июля 2022 6:34

В Прикамье будут искать 22-летнего парня, который купался в реке Колва

По информации очевидцев, молодой человек утонул
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В купальный сезон число выездов спасателей на поиски утонувших людей увеличивается. Так, сегодня поисково-спасательная группа Пермской краевой службы спасения выехала в Чердынь. Они будут искать 22-летнего парня, который предположительно утонул в реке Колва.

Как дополнили в краевом Минтербезе, заявка на проведение водолазных поисков поступила от районного ОВД. По информации очевидцев, молодой человек утонул вчера около шести вечера в районе правого берега Колвы.

В ведомстве просят граждан соблюдать меры безопасности на водоемах.

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