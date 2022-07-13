Здание бывшего супермаркета «Джей» в Перми ликвидируют

Фото: yandex.ru
В Перми снесут здание бывшего супермаркета «Джей». Об этом сообщает Business Class.
Здание и участок под ним выкупили краевые власти. Снос объекта начнется уже в ближайшее время. В здании уже демонтировали окна.
Напомним, раньше в этом здании не один год работал супермаркет «Джей». Земля под ним потребуется для строительства двухуровневой развязки на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова.
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