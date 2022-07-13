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Общество13 июля 2022 5:20

Здание бывшего супермаркета «Джей» в Перми ликвидируют

Земля под ним необходима для стройки
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

В Перми снесут здание бывшего супермаркета «Джей». Об этом сообщает Business Class.

Здание и участок под ним выкупили краевые власти. Снос объекта начнется уже в ближайшее время. В здании уже демонтировали окна.

Напомним, раньше в этом здании не один год работал супермаркет «Джей». Земля под ним потребуется для строительства двухуровневой развязки на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Крисанова.

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