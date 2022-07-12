В Закамске в жутком ДТП погиб пассажир легковушки

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Пермскому краю

В Кировском районе Перми сегодня днем машина улетела с трассы и оказалась зажатой между деревьев. Подробностями ДТП делится краевое ГУ МВД России.

38-летний водитель, что управлял «KIA SPORTAGE», предположительно, потерял сознание прямо на дороге. Он ехал по улице Ласьвинской. После потери сознания его авто наехало на препятствие и врезалось в остановку. После этого автомобиль отбросило на деревья.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Пермскому краю

К сожалению, в машине водитель был не один. Смертельную травму получил один из пассажиров авто. Теперь состояние водителя и других пассажиров устанавливается. По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Пермскому краю

Видео с произошедшим опубликовали в паблике "Подслушано Пермь".