В 2021 году жители Прикамья потратили на сферу услуг 180,9 млрд. рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Без сферы услуг современный человек уже вряд ли представляет свою жизнь. Сюда входит образование, здравоохранение, такси и автобусы, салоны красоты, связь и многое другое.

Пермьстат выяснил, что за прошлый год местное население получило платных услуг на 180,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 18,2% больше, чем в 2020 году.

- Среди регионов ПФО Пермский край по объему платных услуг занимает четвертое место после Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области, - сообщают сотрудники Пермьстата.

Кроме того, на 58,9% вырос объем услуг специализированных коллективных средств размещения (санаториев, баз отдыха, лагерей, поездов и другого), услуг физической культуры и спорта (на 51,2%), услуг туристических агентств и туроператоров (на 45,8%).

В структуре платных услуг населению более половины (57,8%) приходится на услуги «обязательного характера»: жилищно-коммунальные (28,7%), транспортные (17,7%), телекоммуникационные (11,4%). За прошлый год жители Прикамья выложили за ЖКХ 37,2 млрд. рублей, что на 6,8 % больше, чем в 2020 году.

Самозанятые на территории Пермского края оказали услуги на 1,9 млрд. рублей, это 1,1% в общем объеме платных услуг населению.

В расчете на душу населения объем платных услуг в 2021 году составил 70,4 тысячи рублей, увеличившись на 19,7%. В рейтинге регионов ПФО по этому показателю регион на 3 месте, после республик Татарстан и Башкортостан.

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