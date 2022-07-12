За прошедшие сутки в Прикамье COVID-19 заразился еще 51 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом. Среди инфицированных 17 жителей 60-летнего возраста и старше. Общее число заболевших опасной инфекцией в регионе достигло 372 013.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в десяти территориях края: Перми, Березниках, в Чайковском, Нытвенском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Горнозаводском, Верещагинском, Большесосновском, Октябрьском и Уинском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 8 845 человек.

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