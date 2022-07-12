В ГИБДД прокомментировали аварию с рейсовым автобусом в Прикамье

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В понедельник, 11 июля, в 15.40 со стороны деревни Песчанка в направлении автодороги «Кунгур – Соликамск» ехала «Шкода Фабиа» под управлением 41-летней жительницы города Челябинска.

По предварительной информации при повороте налево в направлении города Кунгура женщина не уступила проезжую часть двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Рено Дастер», за рулем которого сидела 47-летняя жительница города Сургута. После удара внедорожник выехал на «встречку» и столкнулся с двигавшимся по ней рейсовым автобусом под управлением 66-летнего местного жителя.

В момент ДТП в автобусе находилось 15 человек. Пассажиры автобуса не пострадали, и продолжили движение на попутном транспорте. По информации ГИБДД, в результате аварии травмы получили водитель и 14-летняя пассажирка «Шкоды», им сразу оказали медпомощь. Водителю автомобиля и трем пассажирам «Рено», в том числе 9-летнему ребенку, рекомендовано амбулаторное лечение.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

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