Проект огромного спорткомплекса, который построят у Перми-II, прошел госэкспертизу

Фото: Фонд развития Пермского края
Проект крупной спортивной арены, которую хотят возвести у Перми-II, одобрила госэкспертиза. Ранее план по заказу управления капстроительства Прикамья разработал градостроительный институт «Мирпроект».
Начать строительство арены планируют в этом году, а через три года ее уже хотят ввести в эксплуатацию.
Напомним, новый спортобъект будет в 1,5 раза больше УДС «Молот». В комплексе будут проходить соревнования по хоккею, баскетболу, конькобежному спорту, фигурному катанию и другие массовые мероприятия. Кроме того, в здании разместится ресторан на 160 посадочных мест с террасой с видом на главную арену.
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