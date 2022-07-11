Вчерашний день в Прикамье стал самым жарким с начала лета

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 июля в Пермском крае стало самым жарким днем с начала этого лета. Подробностями делятся в ГИС-центре ПГНИУ.

Так, зафиксированная температура воздуха на многих станциях Прикамья превысила отметку в +30 градусов. А кое-где достигла и +31 градус. Например, в Чернушке - +31,1 градуса и Оханск +31,2 градуса. Грозы имели очень локальный характер.

В Перми максимум составил +29,8 градуса. И да, это тоже максимум в 2022 году.

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