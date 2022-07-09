В Прикамье объявлены поиски 71-летнего Валерия Пепеляева

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Поисковый отряд имени Ирины Бухановой объявляет набор добровольцев на участие в поисках 71-летнего жителя деревни Лябово Добрянского района Пермского края. 9 июля Валерий Пепеляев ушел за грибами и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Если Вы готовы принять участие в поисках, свяжитесь с координатором по номеру: 8-950-460-34-46, Арина Сорокина.
Точка сбора: улица Набережная около автопарковки напротив дома по адресу: улица Куйбышева,1 в городе Добрянка Пермского края.
Время сбора: 23:00
Форма одежды (лес): по погоде, удобная и яркая. С собой желательно иметь: воду, заряженный телефон. На смартфон необходимо установить приложение "Геотрекер" для записи передвижений.
Информацию о местонахождении просят сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам:
+7 (342) 204-49-04;
102.
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