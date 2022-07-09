В Перми постоят 16-этажное общежитие для студентов ПГНИУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Прикамья распорядилось установить на участке по улице Петропавловская, 115, 117 и 121 зону высших, средних специальных учебных учреждений для возведения 16-этажного общежития ПГНИУ, об этом сообщает издание «Business Class» со ссылкой на постановление губернатора края. Так, на площадке в 1,8 га выделят подзону, разрешающую строительство зданий высотой до 17 этажей.

В здании разместят 182 жилые комнаты, в которых будет проживать 361 человек. Рядом уже располагаются два общежития вуза.

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