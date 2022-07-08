В Пермском крае в реке утонула 16-летняя девочка

Место трагедии. Девочка купалась там, где это делать запрещено. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

7 июля в Пермском крае произошла трагедия на воде: в реке утонула 16-летняя девочка. ЧП случилось в поселке Харино Гайнского муниципального округа.

- По факту гибели несовершеннолетней во время купания в реке проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю. - На месте происшествия уже произведен осмотр, опрошены очевидцы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Чтобы установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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