У пермского застройщика «iMALL Эспланада» не было разрешения на открытие ТЦ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Застройщика ТЦ «iMALL Эспланада» ООО «Проспект Пермь» могут оштрафовать за ввод объекта в эксплуатацию без разрешительных документов, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Так, 12 февраля «iMALL Эспланада» объявил о техническом открытии, имея «на руках» только заключение о соответствии проектной документации. Хотя негативных последствий не было, формально такое открытие является нарушением. Разрешение на ввод в эксплуатацию у ТЦ появилось спустя четыре дня.
Прокуратура Ленинского района возбудила в отношении организации административное дело по статье «Нарушение ввода в эксплуатацию» и обратилась с ним в суд.
Напомним, данная санкция предусматривает штраф для юрлиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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