У пермского застройщика «iMALL Эспланада» не было разрешения на открытие ТЦ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Застройщика ТЦ «iMALL Эспланада» ООО «Проспект Пермь» могут оштрафовать за ввод объекта в эксплуатацию без разрешительных документов, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Так, 12 февраля «iMALL Эспланада» объявил о техническом открытии, имея «на руках» только заключение о соответствии проектной документации. Хотя негативных последствий не было, формально такое открытие является нарушением. Разрешение на ввод в эксплуатацию у ТЦ появилось спустя четыре дня.

Прокуратура Ленинского района возбудила в отношении организации административное дело по статье «Нарушение ввода в эксплуатацию» и обратилась с ним в суд.

Напомним, данная санкция предусматривает штраф для юрлиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермская прокуратура нашла нарушения при ремонте набережной в Кировском районе

Подрядчик начал работы, не согласовав проект обустройства (Подробнее...)