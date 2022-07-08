В Перми закрывается единственный американский производитель косметики и БАДов «Amway»

Фото: 2GIS

Единственный официальный пермский магазин популярной американской компании «Amway», находящийся по адресу: улица Революции, 21, готовится к закрытию.

Напомним, компания занималась производством и реализацией бытовой химии, косметики и биологически активных добавок.

«Amway» решил прекратить свою работу в России. Об этом производитель сообщил на своем сайте: «В связи решением глобального совета директоров «Amway» о прекращении деятельности компании в России, регистрация в качестве клиента и НПА на сайте amway.ru недоступна с 1.07.2022года».

Последний день работы магазина - 31 июля.

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