Губернатор Махонин поручил ускорить строительство нового зоопарка

Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ускорить строительство нового пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сегодня на стройплощадке трудятся около 250 рабочих. Стройка проходит на двух десятках объектов. Готовность по ним разная – от 30 – до 98%.

Махонин поручил увеличить численность рабочих до 350 человек. Это позволит своевременно выполнить «сезонные» работы, считает глава региона.

Основные работы сосредоточены на административном здании , хозяйственных постройки, тематических группы «Лесная мозаика», «Страна гор» и «Тропический рай».

«Ближайшая главная задача – осенью этого года завершить первый этап и начать перевозить в него животных из действующего зоопарка. В конце августа запланировали очередной выезд на объект», - напомнил губернатор.

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