Набережная Перми отметит День любви, семьи и верности

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 июля на набережной в Перми отметят День любви, семьи и верности. Праздник пройдет в рамках проекта «Выходные на набережной».

Взрослых пермяков ждут концертная программа и тайский массаж. А маленьких - веселые игры с аниматорами и занятия по творчеству.

Развлекательную программу на сцене нового амфитеатра в 12:00 откроет праздничный концерт.

Днем с 15:00 до 18:00 в лаунж-зоне пройдет тайский массаж от компании «7 звезд». На променаде, в направлении речного вокзала появятся площадки мастер-классов по прикладному творчеству. Там дети смогут сделать поделки своими руками.

А еще с 12:00 до 17:30 у детской площадки будут играть детские аниматоры. Организаторы запланировали четыре часовые развлекательные программы: с 12:00 до 13:00, с 13:30 до 14:30, с 15:00 до 16:00 и с 16:30 до 17:30.