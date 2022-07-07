Собственники кафе «Марья» в Перми оспаривают сумму выкупа за недвижимость

Фото: yandex.ru

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается апелляционная жалоба собственников кафе «Марья», которое находится по адресу: улица Ленина, 70б. Они оспаривают решение суда о цене за выкуп земли по этому адресу.

Напомним, в мае выяснилось, что недвижимость изымут для муниципальных нужд. Суд определил выкупную стоимость в 14,6 миллионов рублей, где 2,1 миллиона рублей – это размер убытков.

Апелляционная жалоба оставлена без движения, так как собственники «Марьи» не предоставили документ об оплате госпошлины. Исправить недочеты необходимо до 8 августа. В конце июня владельцы кафе подали в суд ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. Что это за документы – не сообщается.

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