Новую улицу в Пермском крае назовут в честь молодого военнослужащего, погибшего на Украине

Фото: letopisi.org

Новую улицу в городе Чернушке назвали в честь военнослужащего Динафа Касимова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Улица Касимова находится в районе аэропорта между улицами Сосновой и Энтузиастов.

Напомним, о гибели молодого человека, служившего по контракту, администрация Чернушинского городского округа сообщила в начале апреля 2022 года. За мужество и отвагу при исполнении воинского долга Динафа Касимова посмертно наградили Орденом Мужества.

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