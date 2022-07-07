В Пермском крае интернатовских детей с задержкой в развитии кормили неизвестными продуктами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Осинского района Пермского края и Роспотребнадзор проверили ООО «Элиона». Эта организация отвечает за питание воспитанников «Осинского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей».

По итогам проверки нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые могут угрожать здоровью детей–инвалидов: не соблюдался порядок отбора суточных проб приготовленной пищи, отсутствовала маркировка на дезинфицирующих растворах, используемых для обработки пищеблока. Кроме того, продукты, предназначенные для готовки, не имели никаких опознавательных знаков: нет поставщика и данных о производителе.

Пресс-служба прокуратуры Осинского района Пермского края сообщает, директору организации внесли представление, которое он удовлетворил, а нарушения устранил. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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