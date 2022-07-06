Вечером в Пермском крае потушили два лесных пожара

Фото: Пермский лесопожарный центр

Вечером, 6 июля, были ликвидированы два лесных пожара в Прикамье. Первый вспыхнул на территории Соликамского и Мошевского участковых лесничеств. Четверо пожарных-парашютистов Ныробского отделения спустились с самолета Ан-2 и потушили огонь, распространившийся на 0,84 га в 19.00.

В этот же день, пять человек на пожарной автоцистерне Гайнской лесопожарной станции отправились тушить возгорание площадью 0,30 га в Гайнском и Верхне-Камском лесничестве.

- Пожар локализован в 20.00 на площади 0.5 га, ликвидирован в 23.00, - сообщает Пермский лесопожарный центр в своем Telegram-канале.

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