Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Пермском крае прекратили поиски 47-летнего Сергея Поносова, пропавшего 30 июня в Горнозаводском районе.
Мужчину искали почти неделю. Сегодня, 6 июля, стало известно, что пропавшего нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой в соцсетях.
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