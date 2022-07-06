В Прикамье мужчина ушел за грибами и не вернулся

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

В Пермском крае ищут мужчину, который ушел за грибами в лес и до сих пор не вернулся. Подробностями делится поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края.

46-летний Сергей Николаевич Поносов уехал в лес 30 июня. Место пропажи – СДТ Газовик, Горнозаводский городской округ.

Особые приметы пропавшего: рост 169 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза.

Был одет, предположительно, в серый плащ и серые брюки, зеленые болотные сапоги и зелено-черную бандану.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего грибника, просят сообщать по телефонам:

- 112;

- 8 (800) 700-54-52.