В Перми появится еще один медцентр «Философия красоты и здоровья»

Фото: yandex.ru

Минимущества и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение медцентру «Философия красоты и здоровья» на строительство здания хирургического корпуса в Перми по адресу: улица КИМ, 64/1, стр. 2. Об этом рассказывает пресс-служба министерства на своем сайте.

Напомним, «Философию красоты и здоровья» основали в 2005 году. Сейчас в Перми работают два филиала медцентра - на улице КИМ,64 и на улице Луначарского,66.

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