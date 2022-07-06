Скончался известный пермский актер

Фото: Театр-Театр

В Пермском Театре-Театре сообщили о смерти одного из старейших актеров. Лев Соломонович Санкин пришел в пермский драматический театр в 1964 году и проработал там более полувека, сыграв более 40 ярких, запоминающихся персонажей.

Лев Санкин играл в спектаклях по пьесам Уильяма Шекспира, Василия Сигарева, Лопе де Вега , Карло Гольдони. Также он снимался в кино, в частности, зрители могли видеть его в фильмах «Любимчик», «Пыль времени» и сериале «Отчий берег».

Льву Санкину были свойственны порядочность и деликатность, а также прекрасное чувство юмора, вспоминают о нем в театре.

- Лев Санкин был по-настоящему предан театру и искренне дорожил им, - сообщили в ТТ. - Потеря Льва Соломоновича - это горькая утрата для всех, кто его знал.

Прощание с актером состоится 7 июля в 13.00 на Старцева, 61 (Большой зал).