Мужчина из Пермского края пытался скрыться от долгов на уединенном острове

Судебные приставы разыскали должника на острове. Фото: Иван ВИСЛОВ

44-летний житель Красновишерска попытался убежать от долгов, спрятавшись на уединенном острове посреди реки Вишера. Дело в том, что мужчина задолжал своему сыну 140 тысяч рублей алиментов и надеялся, что судебные приставы не доберутся до него.

Мужчина сбежал в поселок Велс, расположенный на острове посреди реки. Добраться до него теперь можно было только на лодке. На новом месте алиментщик пустился во все тяжкие: трудоустраиваться не планировал, на учет в Центр занятости населения не становился, ежедневно употреблял спиртные напитки.

По решению суда мужчина обязан был выплачивать своему ребенку ¼ часть от всех доходов, но после увольнения перечисления прекратились. Его привлекли к административной ответственности, запретили проводить регистрационные действия с имуществом и ограничили на выезд за пределы Российской Федерации, но должник и не думал гасить свой родительский долг.

- Судебные приставы разыскали его на острове, доставили в подразделение и вручили уведомление о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - По заявлению взыскателя на ¼ долю в квартире, принадлежащей неплательщику, был наложен арест. Если гражданин не выплатит долг, то имущество будет выставлено на реализацию. По предварительной оценке стоимость недвижимости составляет 250 тысяч рублей.