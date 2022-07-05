Nordwind запустит рейсы из Перми в столицу Таджикистана

Фото: stogorodov.ru
Авиакомпания Nordwind с 9 июля начнет летать из Перми в столицу Таджикистана – Душанбе. Информация об этом опубликована в расписании пермского аэропорта Большое Савино.
Продлится полетная программа до 29 октября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю – по субботам.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65