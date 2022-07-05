Nordwind запустит рейсы из Перми в столицу Таджикистана

Фото: stogorodov.ru

Авиакомпания Nordwind с 9 июля начнет летать из Перми в столицу Таджикистана – Душанбе. Информация об этом опубликована в расписании пермского аэропорта Большое Савино.

Продлится полетная программа до 29 октября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю – по субботам.

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