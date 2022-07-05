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Общество5 июля 2022 6:44

Чтобы не платить алименты, житель Пермского края настоял на проведении теста ДНК

Однако его план потерпел неудачу, и специалисты доказали родство мужчины и девятилетнего мальчика
Алена ОВЧИННИКОВА
Приставы требовали объяснить, почему горе-отец накопил долг в 800 тысяч рублей.

Приставы требовали объяснить, почему горе-отец накопил долг в 800 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не буду я ничего платить, это не мой ребенок, - возмущался житель Добрянки, когда его бывшая сожительница стала требовать алименты на воспитание девятилетнего сына.

По суду мужчина должен был выплачивать мальчику 8 258 рублей ежемесячно, но не делал этого и накопил долг в сумму, превышающую 800 тысяч рублей. На алиментщика составили административный протокол, затем суд приговорил его к 100 часам обязательных работ, но это не убедило нарушителя в том, что он должен помогать своему ребенку.

- Понимая, что при повторном наказании мужчине может грозить год лишения свободы, он заявил о сомнениях в своем отцовстве, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - Однако назначенная судебно-биологическая экспертиза подтвердил родство между мужчиной и мальчиком и не оставила сомнений, что все это время гражданин не помогал родному сыну.

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