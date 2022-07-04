На границе Прикамья и Удмутрии в ДТП погибли четыре человека

Фото: Поисково-спасательная служба Удмутрии

Четыре человека погибли в ДТП на 14-м километре автодороги Воткинск – Чайковский. Подробностями трагедии делится поисково-спасательная служба Удмутрии.

Столкнулись легковой автомобиль (Митсубиси Дион) и грузовик ГАЗ 3307. Водитель и пассажиры легковушки погибли. А ребенок, что находился в легковом автомобиле и водитель ГАЗа госпитализированы.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины страшного ДТП.

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