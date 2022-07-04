В Пермском крае выявили еще 50 заражений коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Прикамье –плюс 50 заражений ковидом за сутки. Среди них 21 житель региона старше 60 лет, сообщает оперштаб. Общее число положительных тестов в Прикамье достигло 371 596.

Новые заболевшие обнаружены в 12 территориях Пермского края. Это Пермь, Березники, Краснокамск, а также Верещагинский, Суксунский, Кунгурский, Нытвенский, Чусовской, Ильинский, Октябрьский, Очерский и Александровский округа.

С начала пандемии в Прикамье от последствий ковида скончались 8 842 человека.

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