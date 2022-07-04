В Прикамье состоится межрегиональный рыболовный фестиваль «Еловская рыбка»

. Фото: архив "КП"

В Прикамье в селе Елово в эту субботу состоится межрегиональный фестиваль «Еловская рыбка». О грядущем событии сообщает администрация Еловского муниципалитета.

На фестивале любой гость может поймать рыбу, приготовить ее, покататься на лодках или развлечься на мероприятиях фестиваля, объединенных тематикой рыбной ловли.

Соревнования по рыбной ловле начнутся с раннего утра. И пройдут с 06:00 до 11:00. Вторая часть фестиваля и ее торжественное открытие стартует в 12:00.

Подробнее о проведении фестиваля можно узнать здесь.

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