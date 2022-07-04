В Прикамье на неделе обещают жару до +31 градуса

Лето наконец порадует любителей жары.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермский край вместе с июлем приходит и настоящая летняя погода. Так, на наступившей рабочей неделе в регионе впервые с начала летнего сезона прогнозируют жару до +31 градуса. Подробнее рассказали в научно-популярном проекте «Метеоролог и я».
Средняя температура воздуха на неделе превысит норму на 1-3 градуса. Однако в понедельник днем температура воздуха не превысит +16…+21 градус. В отдельных районах края будет дождливо. Во вторник дождей уже не будет и потеплеет до +21…+26 градусов.
В среду потеплеет еще сильнее – до +24…+29 градусов. Теплее всего будет на севере Прикамья.
Самыми жаркими будут четверг и пятница. В эти дни воздух прогреется до +26…+31 градуса. Местами пройдут дожди и грозы.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65