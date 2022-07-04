В Прикамье на неделе обещают жару до +31 градуса

Лето наконец порадует любителей жары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край вместе с июлем приходит и настоящая летняя погода. Так, на наступившей рабочей неделе в регионе впервые с начала летнего сезона прогнозируют жару до +31 градуса. Подробнее рассказали в научно-популярном проекте «Метеоролог и я».

Средняя температура воздуха на неделе превысит норму на 1-3 градуса. Однако в понедельник днем температура воздуха не превысит +16…+21 градус. В отдельных районах края будет дождливо. Во вторник дождей уже не будет и потеплеет до +21…+26 градусов.

В среду потеплеет еще сильнее – до +24…+29 градусов. Теплее всего будет на севере Прикамья.

Самыми жаркими будут четверг и пятница. В эти дни воздух прогреется до +26…+31 градуса. Местами пройдут дожди и грозы.

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