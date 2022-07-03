В Перми волонтеры объявили поиск 26-летнего парня

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26-летний пермяк Никита Катаев ушел из дома по адресу улица Елькина, 3 15 июня, и с тех никто из близких не знает, где он находится. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили его поиск. Так как времени с момента исчезновения прошло много, задачи у добровольцев будут автономные. Желающие принять участие в поисках могут связаться с координатором отряда Ольгой Поповой по телефону: 8-912-48-660530.

Никита был одет в синюю в клетку кепку, голубые джинсы или синее трико Puma, футболку, черно-бежевые кроссовки. На нем могла быть красная ветровка или синяя олимпийка.

Его рост 170 см, худощавого сложения, карие глаза, светлые короткие волосы. Из особых примет - небольшая бородка.