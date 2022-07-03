Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург

Авария произошла в первом часу ночи

В ночь на воскресенье, 3 июля, на 99 километре трассы Пермь - Екатеринбург, возле отворота на село Усть-Кишерть, столкнулись три автомобиля.

- Со стороны Перми в сторону Екатеринбурга двигался аавтомобиль ВАЗ- 21140, его 19-летний водитель при повороте налево не выполнил требования правил дорожного движения и не уступил дорогу Volkswagen Touareg под управлением 38-летнего водителя, который двигался по встречной полосе,- рассказали «КП»-Пермь в пресс-службе краевой полиции. - От удара «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Reno Capture, которрым управлял 35-летний водитель. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщил «КП»-Пермь в полиции, в результате ДТП пострадали четыре человека. Трое водителей автомобилей и пассажир Reno Capture доставлены в Кунгурскую больницу.