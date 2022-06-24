В Перми пройдет фестиваль электронной музыки и визуального искусства «EFEST»

Фото: минкультуры Пермского края

Со 2 по 4 сентября в Перми пройдет четвертый фестиваль электронной музыки и визуального искусства «EFEST» на тему «этнос».

Визуальное представление состоится на фасаде ДК Солдатова на Комсомольском проспекте, 79. Это одного из известнейших городских зданий 1938 года. Внутри зрителей ждут мультимедийные инсталляции и коллаборации электронных музыкантов и медиахудожников. Все работы будут созданы специально для пермского фестиваля, премьеры состоятся в рамках программы «EFEST» 2022.

- В этом году зрителей ждет более широкая и более яркая панорамная проекция на фасад, поддерживаемая работой световых приборов. Мы уверены, что любовь к искусству, эстетике и дизайну закладывается с малых лет – поэтому новинкой программы «мэппинг» этого года станет интерактивная игра, специально созданная для детей, - рассказывает режиссер «EFEST»Никита Садовников.

Кроме того, организаторы придумали световую инсталляцию, которую можно будет увидеть из любой точки города. Так, пермяки смогут без труда найти место проведения фестиваля.

Ярким финалом программы станет светомузыкальное шоу – «EFEST MUSIC», где найдет свое продолжение главная тема фестиваля – этнос.

- Музыкальная часть события будет содержать в себе разные этно-элементы как в музыке, так и в визуальном сопровождении шоу. В этом году оно состоится на площади у ТРК «СпешиLove» на улице Спешилова, 114, - сообщают организаторы.

Выступления музыкантов и диджеев разных городов России усилит авторские проекции, которые соединятся с музыкой и спецэффектами. Настроение на площадке будет сменяться каждый час из-за абсолютно разных музыкальных жанров.

Помимо масштаба пространство обладает двумя разными массивами – лес и бетон. Сейчас организаторы думают, как использовать его по максимуму.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры. Полная программа фестиваля и старт продаж билетов будут объявлены в июле.

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