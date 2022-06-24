Власти американского города Луисвилл разорвали побратимские отношения с Пермью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр американского города Луисвилл Грег Фишер разорвал побратимские отношения с Пермью, существующие с 1994 года. Об этом сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на сайт администрации Луисвилля.

Такое решение было принято из-за спецоперации России на Украине. Сотрудничество между городами может возобновиться только в случае ее прекращения. В администрацию города официальное уведомление от мэра Луисвилля о приостановке побратимских связей еще не поступало.

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