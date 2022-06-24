В Перми за 808 миллионов рублей обновят систему водоснабжения

Власти планируют решить проблему водоснабжения для микрорайонов Висим и Средняя Курья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании правительства Прикамья одобрили проект обновления системы водоснабжения и водоотведения. Власти планируют построить новые сети центрального водопровода и решить проблему водоснабжения для микрорайонов Висим и Средняя Курья.

Пресс-служба правительства Пермского края сообщает, благодаря проведенным работам повысится надежность системы водоотведения Перми и появится возможность новой жилой застройки в Заостровке.

Все работы планируется завершить до 2024 года. Общая стоимость проекта – 808 миллионов рублей: 646 из них - из Фонда нацблагосостояния.

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