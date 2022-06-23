Роспотребнадзор проверил пляжи Прикамья

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре проверили качество пляжей Прикамья. Специалисты взяли 44 пробы воды и 47 проб почвы в Гамово, Добрянке, Кунгуре, Осе, Усть-Качке, Полазне. А еще на 4 официальных пляжах Перми - на Каме в районе КамГЭС, возле автомоста, в Мотовилихинском пруду и на Сылве в Новых Лядах.

Выводы специалистов ведомства неутешительны. По микробиологическим, паразитологическим и химическим показателям качество воды соответствует лишь на реке Сылва, в поселке Новые Ляды.

А не соответствуют нормативам пробы воды в водоемах Кунгура, в Усть-Качке, в Перми. Особенно на Каме в районе КамГЭС, автомоста. Песок не соответствует микробиологическим нормативам в зоне отдыха на Мотовилихинском пруду.

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